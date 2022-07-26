Украину накроет сильнейшее похолодание: синоптики назвали даты грозовой атаки

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последний день июля покажет настоящую репетицию осени. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +13 градусов.

Как свидетельствует прогноз метеорологического сайта Ventusky.

Погода в Украине с 27 по 30 июля будет без сильных осадков, а уже к 31 июля грозовые дожди вернутся в западные области.

Кроме того, в Украине резко снизится температура.

Даже в дневные часы в западных областях столбики термометров будут показывать 13-20 градусов со знаком "плюс".

Погода в Украине на 27 июля

В среду, 27 июля, ожидается переменчивая погода. На западе температура опустится до +20 градусов, а на юге достигнет +32 градусов.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что холоднее всего будет в Ровенской и Житомирской областях, а также в Карпатах. Дневная температура воздуха опустится до +20...+24 градусов, на высокогорье Карпат - до +14...+19 градусов. Жарче всего будет в Одесской и Николаевской областях. Там столбики термометров днем поднимутся до +29...+32 градусов.

В целом по стране максимальная температура будет на уровне +25…+30 градусов.

Дожди с грозами местами возможны в северных, западных регионах, частично коснутся Харьковской области.

В Киеве 27 июля дневная температура воздуха будет составлять +28...+29 градусов. Без существенных осадков. 28 июля есть вероятность небольшого дождя, температура несколько снизится, в последующие дни температура повысится.

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Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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