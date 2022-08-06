Украину накроют грозы и град: синоптики назвали области

Погода в Украине – половину областей накроют грозы и град/ goodfon.ru

Погода в Украине резко ухудшится в воскресенье, 7 августа. Ряд областей накроют грозы и будет засыпать градом.

В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что грозы в воскресенье будут во всех западных областях, а также днем в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Также в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

В указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 7 августа / Укргидрометцентр

Напомним, о приближение грозовых дождей предупреждал ранее также синоптик Виталий Постригань. Также он отмечал, что температура ночью будет 13-18 градусов, а днем столбики термометров будут фиксировать 27-33 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что 7 августа в западных областях похолодает до +20 +25 градусов.

Читайте также: