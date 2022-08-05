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Украину в выходные накроет жара, но не везде: синоптик предупредила о похолодании в нескольких областях

5 августа 2022, 16:01

Дождей в субботу, 7 августа, не будет. А вот в воскресенье они будут идти на востоке и севере.

Украину в выходные накроет жара, но не везде: синоптик предупредила о похолодании в нескольких областях
Погода в Украине – будет жара, но не везде/ goodfon.ru

Погода в Украине на выходных будет жаркой. Днем температура воздуха 6 и 7 августа составит от +27 до +32 градусов.

Но есть исключение – в западных областях нашего государства будет держаться прохладная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Исключение – в воскресенье в западных областях похолодает до +20 +25 градусов, но, думаю, что большинство тех, кто живет или находится сейчас на западе Украины, будут лишь рады, хочется уже от горячей погоды передохнуть", – отмечает синоптик.

В субботу, 6 августа, по всей территории Украины будет преимущественно сухо и солнечно, только на Запорожье и Днепропетровщине днем возможны локальные дожди.

Однако в воскресенье, 7 августа, в восточных и северных областях (кроме Сумской области) пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных, центральных областях и в южной части Украины осадков в этот день не ожидается.

Погода в Киеве на выходных

И в субботу, и в воскресенье в Киеве будет царить жара. Максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов, однако в очень солнечных местах может разогреваться и больше.

"Завтра в столице предполагается солнечная сухая погода, в воскресенье во второй половине дня и под вечер пройдет дождь с грозой, такой даже ливень возможен. Поэтому, если какой-то выезд на природу – лучше завтра. Вода в реках еще теплая, солнечно, по-летнему жарко", – говорит синоптик.

Напомним, ранее Диденко отмечала, что погода в Украине в следующие несколько дней еще будет достаточно теплой, а иногда даже жаркой. Но уже скоро температура воздуха резко снизится – это произойдет в следующий вторник, 9 августа.

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