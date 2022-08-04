В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату

В ближайшие дни погода в Украине еще будет достаточно теплой, однако уже скоро резко снизится.
Погода в Украине в последующие несколько дней еще будет достаточно теплой, а кое-где даже жаркой. Однако уже скоро температура воздуха резко снизится 0 это произойдет в следующий вторник, 9 августа.
В Киеве в указанный день температура составит от +20 до +22 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Также она рассказала, что в пятницу, 5 августа, по всей территории государства будет достаточно тепло. На западе Украины будет доминировать антициклонический характер погоды, поэтому там будет сухо и солнечно. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов.
На остальной территории нашего государства в пятницу будет немного ниже температура, однако погода также будет теплой – ожидается от +25 до +29 градусов, а иногда даже до +30 градусов.
В столице Украины воздух завтра будет жарким – до +29 градусов.
"В Киеве в пятницу дождь, возможно с грозой, вероятен аж завтра вечером, в течение значительной части суток 5-го августа преимущественно без осадков (сегодня дождь в столице будет)", – подчеркнула Диденко.
Ранее сообщалось, что в четверг, 4 августа, Украину продолжат заливать грозовые дожди. В стране уже объявили штормовое предупреждение. Дожди с грозами ожидаются в восточных, а также некоторых южных, северных и центральных областях. В этот день также прогнозируют шквалистый ветер и град.
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