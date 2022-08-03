Придется потерпеть: ливни с грозами в Украине сменит 32-градусная жара

Погода в Украине / УНИАН

В Украине после длительных осадков ожидается солнечная погода. Синоптики обещают, что дожди прекратятся по всей территории нашей страны уже 6 августа.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди с грозами будут досаждать украинцам 4 и 5 августа.

Так, 4 числа осадки ожидаются почти по всей территории нашей страны - солнечная погода порадует лишь жителей западных областей. Там столбики термометров будут колебаться в районе 26-36 градусов выше ноля.

Остальная территория Украине продолжит утопать в дождях.

Погода 4 августа / скриншот

5 августа осадки прекратятся в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях.

Погода 5 августа / скриншот

Полноценное лето вернется в Украину 6 августа - по всей территории страны прекратятся осадки, а температура воздуха прогреется до +32. Дождить будет только во временно оккупированном Крыму.

Погода 6 августа / скриншот

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, по всей территории Украины среднемесячная температура воздуха в августе ожидается выше нормы на 1,5 – 2,0 °C.

Средняя температура ожидается на уровне +20…+25 °C, в Карпатском регионе +17…+19 °C. Жарче всего традиционно ожидается в южной части страны. В отдельные дни максимальная температура здесь может достигать +35…+38 °C.

Читайте также: