Жара до +38°: синоптик дал экстремальный прогноз и назвал сроки

В первой половине августа стоит ожидать наиболее высоких значений температуры

Согласно прогнозам синоптиков, по всей территории Украины среднемесячная температура воздуха в августе ожидается выше нормы на 1,5 – 2,0 °C.

Средняя температура ожидается на уровне +20…+25 °C, в Карпатском регионе +17…+19 °C. Жарче всего традиционно ожидается в южной части страны. В отдельные дни максимальная температура здесь может достигать +35…+38 °C, пишет кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.

Он уточнил, что в первой половине августа стоит ожидать наиболее высоких значений температуры. В то же время после 15 – 17 числа температура начинает заметно снижаться.

Синоптик предупредил, что количество осадков в августе по Украине распределиться неравномерно. Как и в предыдущие летние месяцы, основная часть дождей будет иметь ливневой характер, поэтому даже в пределах небольшой территории или области суммарная часть осадков может различаться в 2 и даже 3 раза.

Кибальчич добавил, что неблагоприятная ситуация сложится в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях, где обильные осадки маловероятны, а на фоне высокой температуры усилится засуха и возрастёт пожарная опасность.

/ meteoprog.ua

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

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