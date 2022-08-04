Ударят молнии и сорвется ветер: синоптики предупредили о сильном шторме

На 4 августа в Украине объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
В четверг, 4 августа, Украину продлят заливать грозовые дожди. В стране уже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дожди с грозами ожидаются в восточных, а также некоторых южных, северных и центральных областях. В этот день также прогнозируют шквалистый ветер и град.
"3 августа на Левобережье грозы, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 4 августа на Левобережье грозы", - говорится в предупреждении.
В стране объявили и уровень опасности-желтый. Шторм накроет такие области:
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Луганская,
- Донецк,
- Запорожская,
- Херсонская.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей + 25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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