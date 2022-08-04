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Ударят молнии и сорвется ветер: синоптики предупредили о сильном шторме

4 августа 2022, 01:35

На 4 августа в Украине объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Ударят молнии и сорвется ветер: синоптики предупредили о сильном шторме
Украину накроют сильные грозы / facebook.com/MNS.GOV.UA

В четверг, 4 августа, Украину продлят заливать грозовые дожди. В стране уже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди с грозами ожидаются в восточных, а также некоторых южных, северных и центральных областях. В этот день также прогнозируют шквалистый ветер и град.

"3 августа на Левобережье грозы, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 4 августа на Левобережье грозы", - говорится в предупреждении.

В стране объявили и уровень опасности-желтый. Шторм накроет такие области:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Луганская,
  • Донецк,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
погода 4 августа
Украину накроет шторм / Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей + 25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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