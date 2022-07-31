Украину накроют сильнейшие грозы: синоптики рассказали, где будем "плавать"

1 августа в Украине ожидаются шквалы и град.
Первый день августа не порадует сухой и солнечной погодой в Украине. 1 августа регионы зальет дождями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики не прогнозируют осадков лишь в большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях. На территории остальных областей ожидаются кратковременные дожди с грозами.
В некоторых регионах будут даже град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем на территории западных областей повысится до 22-24 градусов тепла. На севере, юге и в центральной части страны будет 28-30 градусов тепла, а на востоке - 29-31 градус.
Ночью температура воздуха опустится до 15-17 градусов тепла. Лишь на юге и востоке будет жарче - 17-20 градусов тепла.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.
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В последний день июля будет прохладно. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +13 градусов. До 31 июля грозовые дожди вернутся в западные регионы.
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