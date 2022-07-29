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"Адская" жара резко отступит: синоптики назвали дни, когда температура опустится до +17

29 июля 2022, 14:26

Свежее всего будет на территории западных областей.

'Адская' жара резко отступит: синоптики назвали дни, когда температура опустится до +17
В Украине начнет холодать, на Западе будут грозовые дожди / goodfon.ru

В Украине жаркая погода начала отступать. До конца июля в некоторых регионах Украины станет прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 30 июля, продержится еще жаркая погода. На территории западных и восточных областей днем температура воздуха повысится до 27-29 градусов тепла, а ночью - до 14-17 градусов тепла. На севере будет свежее - 25-27 градусов тепла днем и 13-17 градусов тепла ночью. В центральных областях днем ожидается 29-31 градус тепла, а ночью - 14-16 градусов. Жарче всего будет на востоке. Там воздух прогреется до 30-32 градусов тепла, а ночью опустится до 20-22 градусов.

В этот день грозовые дожди ожидаются на территории западных областей. В других регионах прогнозируют солнечную погоду.

погода на 30 июля
Прогноз погоды на 30 июля / Укргидрометцентр

В воскресенье, 31 июля, будет холоднее. На западе днем температура воздуха повысится до 17-19 градусов тепла, а ночью - до 14-16 градусов. На севере, востоке и в центральных областях ожидается днем 29-31 градус тепла, а ночью - 14-16 градусов. На юге будет жарче всего - 30-32 градуса днем и 20-22 градуса ночью.

Синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных, Винницкой, Житомирской областей.

погода на 31 июля
Прогноз погоды на 31 июля / Укргидрометцентр

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Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.

В последний день июля будет прохладно. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +13 градусов. До 31 июля грозовые дожди вернутся в западные регионы.

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