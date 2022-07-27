Украину накроют сильнейшие грозы и ливни: синоптики рассказали, какие области будут "утопать"

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в четверг, 28 июля, в большинстве областей будет с грозовыми дождями.

Как сообщают синоптики, в северо-восточных, большинстве центральных областей и Одесской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части, Закарпатской и Днепропетровской областях 28-33°, в Карпатах 15-20°.

28-29 июля в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 28 июля будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

28-29 июля в столице и области будет также преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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