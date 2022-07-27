Украину накроют сильнейшие грозы и ливни: синоптики рассказали, какие области будут "утопать"

Ветер будет преимущественно северный 5-10 м/с.
Погода в Украине в четверг, 28 июля, в большинстве областей будет с грозовыми дождями.
Как сообщают синоптики, в северо-восточных, большинстве центральных областей и Одесской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части, Закарпатской и Днепропетровской областях 28-33°, в Карпатах 15-20°.
28-29 июля в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Читайте такжеПриметы на 28 июля: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь успех
В Киеве 28 июля будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
28-29 июля в столице и области будет также преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
Читайте тажке:
- Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецепт
- Превосходные и самые вкусные малосольные помидоры за 10 минут: быстрый рецепт
- Самый вкусный закусочный пирог за 15 минут: удивительно простой рецепт