В Украину нагрянет осень уже скоро: синоптики предупредили о резком похолодании

Начало последнего летнего месяца будет теплым, а временами – жарким.
Погода в Украине в августе покажет репетицию осени. Уже сейчас в Украине началось постепенное снижение температур, которое продолжится и в последний месяц лета.
Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, август начнется с жары, но вскоре ей на смену придут более комфортные температуры.
Деркач пообещал, что начало последнего летнего месяца будет теплым, а временами – жарким.
"Погода ожидается солнечной, без осадков. Однако, приблизительно с 5 августа начнется постепенное похолодание, хотя тепло еще удержится", - говорит синоптик, передает Telegraf.
Похолодание в августе
Прохладное дыхание осени начнет ощущаться в районе середине августа, особенно в ночные часы.
В светлое время суток частыми гостями станут дожди, которые и будут присаживать температуру.
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Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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