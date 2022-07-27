В Украину нагрянет осень уже скоро: синоптики предупредили о резком похолодании

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в августе покажет репетицию осени. Уже сейчас в Украине началось постепенное снижение температур, которое продолжится и в последний месяц лета.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, август начнется с жары, но вскоре ей на смену придут более комфортные температуры.

Деркач пообещал, что начало последнего летнего месяца будет теплым, а временами – жарким.

"Погода ожидается солнечной, без осадков. Однако, приблизительно с 5 августа начнется постепенное похолодание, хотя тепло еще удержится", - говорит синоптик, передает Telegraf.

Похолодание в августе

Прохладное дыхание осени начнет ощущаться в районе середине августа, особенно в ночные часы.

В светлое время суток частыми гостями станут дожди, которые и будут присаживать температуру.

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Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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