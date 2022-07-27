Украину раскалит до +37°: где и когда врежет "адское" пекло

В Украине в ближайшее время ожидается ощутимое повышение температуры воздуха. Последний месяц лета может "подарить" максимальные температурные показатели.

О неожиданном изменении температурных показателей идет речь в показателях прогноза погоды, опубликованных на портале погодного радара Ventusky.

Как уточняется, ощутить существенное повышение температуры смогут жители большинства областей Украины.

Когда ждать пекла

Отметим, что по прогнозу максимальные показатели температуры воздуха в Украине стоит ожидать в первых числах августа.

Добавим, что температура воздуха днем 5 августа будет достигать +37 градусов.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

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