Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий день

В Украине несмотря на прогнозируемое похолодание вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Как пишет синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе на Meteoprog, аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

Вместе с тем он уточнил, что ближе к выходным из Европы зайдет теплая воздушная масса, из-за чего в западных и южных областях возможна засуха.

Синоптик прогнозирует, что ближе к пятнице, 22 июля, холодная погода с дождями задержится разве что на севере Левобережья Украины.

При этом в субботу и воскресенье, 23-24 июля, не исключено повышение температуры на 4-6 градусов. Осадков не ожидается, а днем столбики термометров покажут до +32 градусов. В южных и западных областях будет еще жарче – до +37, добавил Кибальчич.

/ meteoprog.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что вскоре в Украине ожидается новое повышение температуры воздуха. После кратковременной прохлады идет новая порция горячего воздуха.

Обратим внимание, что согласно опубликованным данным, жаркий воздух распространиться на большую часть территории Украины.

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