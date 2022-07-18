УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий день

18 июля 2022, 05:31

Ближе к выходным из Европы в Украине зайдет теплая воздушная масса.

жара, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

В Украине несмотря на прогнозируемое похолодание вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Как пишет синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе на Meteoprog, аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

Вместе с тем он уточнил, что ближе к выходным из Европы зайдет теплая воздушная масса, из-за чего в западных и южных областях возможна засуха.

Синоптик прогнозирует, что ближе к пятнице, 22 июля, холодная погода с дождями задержится разве что на севере Левобережья Украины.

При этом в субботу и воскресенье, 23-24 июля, не исключено повышение температуры на 4-6 градусов. Осадков не ожидается, а днем столбики термометров покажут до +32 градусов. В южных и западных областях будет еще жарче – до +37, добавил Кибальчич.

/ meteoprog.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что вскоре в Украине ожидается новое повышение температуры воздуха. После кратковременной прохлады идет новая порция горячего воздуха.

Обратим внимание, что согласно опубликованным данным, жаркий воздух распространиться на большую часть территории Украины.

Читайте такжеДикая жара +38º: украинцы узнали сроки атаки африканского пекла

Читайте еще:

прогноз погоды
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:31

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий день

04:30

У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – экспертВидео

02:20

Оживут даже самые хилые растения: как приготовить подкормку из овсянки

01:35

Россия применяет "умные" ракеты: ПВО не всегда успевает сработать - ЖдановВидео

00:51

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

Реклама
00:30

50 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом сценарии девальвацииВидео

17 июля, воскресенье
23:59

Политолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

23:37

"Судный день для России": Зеленский резко высказался о циничном запугивании КремляВидео

23:08

Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

22:41

Зеленский назвал причину отстранения генпрокурора и главы СБУ

22:39

Ракетный терроризм: эксперт назвал цель уничтожения РФ гражданских целей в УкраинеВидео

22:15

В Госдепе признались, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину

22:02

Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУВидео

21:57

Полетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

21:30

Бунт в армии Путина: бурятов-отказников бросают в СИЗО под ЛуганскомВидео

21:16

Ответ "русскому миру": ВСУ беспощадно ударили в глубокий тыл врага на ЛуганщинеВидео

20:58

"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетамиВидео

20:31

"Немного мельче, чем мост": какие объекты в Крыму могут уничтожить ракеты HIMARS

20:24

Венгрия готовилась ввести "миротворцев": эксперт объяснил план Будапешта по Закарпатью

19:58

Опасность новых ракетных ударов РФ: в Генштабе назвали, какой регион под угрозойВидео

Реклама
19:40

"Готовы себя защищать": в Латвии озвучили сроки нового конфликта в Европе

19:36

Бойцы ВСУ ликвидировали командира взвода снайперов оккупантов РФВидео

19:25

Новая работа, неожиданные деньги и большое счастье: 3 знакам зодиака невероятно повезет в августеВидео

19:08

Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка БританииВидео

18:59

Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерямиВидео

18:36

"Жалкий, забытый историей человек": у Зеленского ответили на угрозы МедведеваВидео

18:35

Россияне бредят новыми "победами" после обстрела ОдессыВидео

18:24

Путин делает самому себе медвежью услугумнение

18:11

Гороскоп на завтра 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

18:03

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

17:58

Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефонВидео

17:46

Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернетсяВидео

17:45

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – ЖдановВидео

17:43

Успехи других выводят из себя: 3 самых больших завистника по гороскопуВидео

17:36

В США дали тревожный прогноз: запасов оружия не хватит на длительную войну в УкраинеВидео

17:08

Помогают нашим ВСУ: на Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

17:01

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

16:55

"Выносят" позиции РФ: HIMARS меняют ход войны в Украине - ПентагонВидео

16:30

"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажемВидео

16:26

Медведев разразился истерикой из-за Крыма: грозит Украине "судным днем" и опасается удара НАТОВидео

Реклама
16:21

Убивать и сжигать - единственный план Путина: у Зеленского отреагировали на приказ захватить ХарьковВидео

15:59

Срочник "Бандит" сбил "иглой" уже шестой русский самолет и хочет еще: видео героя

15:56

Российская ракета в Виннице убила жену известного украинского баянистаВидео

15:40

Путин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворитаВидео

15:39

Передовая авиация США, радары и артиллерия: армии нужно усиление для освобождения юга – ВСУВидео

15:31

Украина не будет бить по России, а вот с Крымским мостом может "что-то случиться" - АрестовичВидео

15:22

Под "Червону калину" в исполнении скрипачей: в Виннице попрощались с 4-летней Лизой, которую убила ракета РФВидео

14:59

Путин – ЛГБТ-клоун: швейцарцы "опустили" президента РФ, Москва истерит и грозит судомВидео

14:51

Путин потерял уже 50 тыс. своих солдат: они либо убиты , либо ранены - британский адмиралВидео

14:51

Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять