Будет жарче, чем обычно: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Погода в августе будет жарче, чем обычно / Фото ua.depositphotos.com

В Украине погода в августе этого года будет жарче, чем обычно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Средняя месячная температура воздуха в августе ожидается на уровне 20-25 градусов тепла. Но в Карпатах будет значительно холоднее - 17-19 градусов тепла.

Синоптики утверждают, что такие показатели на 1,5-2 градуса выше нормы.

Эксперты прогнозируют, что в течение месяца в Украине выпадет около 32-72 мм осадков. В Карпатах дождей будет больше - 86-110 мм. По данным синоптиков, эти показатели есть в пределах нормы.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.

В последний день июля будет прохладно. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +13 градусов. До 31 июля грозовые дожди вернутся в западные регионы.

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