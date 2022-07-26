Украину накроют сильнейшие грозы: спасатели назвали самые опасные регионы

Украину атакуют сильнейшие грозы / pixabay.com

В Украине жаркая погода резко сменится сильнейшими грозами. На завтра, 27 июля, в некоторых регионах объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают спасатели.

Опаснее всего в этот день будет на территории западных областей, там значительно ухудшится погода. Кроме того, ожидается град и штормовой ветер.

"27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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