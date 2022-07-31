Украину накроют мощные грозы: десять областей 'зальет'

Однако в большинстве украинских регионов будет жаркая погода – температура воздуха местами поднимется до +34 градусов.
Погода в Украине в последний день июля ухудшится в ряде регионов. В десяти областях 31 июля будут дожди с грозами и похолодает.
Кое-где температура воздуха ночью будет достигать +14 градусов. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Дожди с грозами будут в следующих областях: Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой.
В этих регионах температура воздуха днем составит от +20 до +28 градусов, ночью от +14 до +18 градусов.
На остальной территории Украины погода будет теплой и солнечной, местами с небольшой облачностью. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +33 градусов днем и от +14 до +21 градусов ночью.
Ранее сообщалось, что погода в Украине резко ухудшится в августе. Синоптики обещают ливни с грозами уже в первые дни последнего месяца лета.
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