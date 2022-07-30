Украина уйдет под воду в первые дни августа

Погода / УНИАН

Погода в Украине резко ухудшится в августе. Синоптики обещают ливни с грозами уже в первые дни последнего месяца лета.

По данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются почти по всей стране, включая временно оккупированные территории Украины

Погода в понедельник, 1 августа, будет дождливой. Без осадков останутся лишь две области - Сумская и Луганская - там ожидается переменная облачность со средней температурой воздуха +26 в Сумской и +31 в Луганской.

Несмотря на грозы и обильные дожди, погода будет теплой: до +25 градусов на западе, до +32 на юге и востоке и до +27 в центральных и северных областях.

Погода в Украине 1 августа / скриншот

Похожая погодная ситуация в Украине будет 2 и 3 августа - осадки прекратятся лишь в западной части нашей страны.

Погода в Украине 2 августа / скриншот

Напомним, в Украине в последний уикенд июля существенных осадков не ожидается, температурный фон окажется немного выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

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