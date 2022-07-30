Украину раскалит до +37°: синоптик рассказал, когда врежет "адская" аномалия

В Украине в последний уикенд июля существенных осадков не ожидается, температурный фон окажется немного выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, рассказал на портале Meteoprog кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Он прогнозирует, что в субботу, 30 июля, дожди ожидаются в Карпатском регионе, а также в Закарпатье и на Полесье. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+32 °С. На юге Украины днём воздух прогреется до +36 °С.

В воскресенье, 31 июля, сильные осадки прогнозируются в западных областях в течение суток пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха составит от +17 до +33 °С. На юге страны жарко и сухо. Столбики термометров покажут +32…+37 °С.

Прогноз погоды на 31 июля / meteoprog.ua

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

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