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Украину накроют заморозки: синоптики рассказали, кому и где светит ледяной прогноз

5 ноября 2022, 05:10

В большинстве областей Украины без осадков, лишь в нескольких частях страны небольшой дождь.

Градусник
/ 34.ua

Погода в Украине будет характеризоваться дождем, который пройдет местами на востоке Украины в субботу, 5 ноября.

На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье 13-16°; в северо-восточных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В Киеве 5 ноября без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

В воскресенье, 6 ноября, в большинстве областей Украины без осадков, лишь в западной части страны небольшой дождь. Температура ночью 1-6°, на юге Одесской и в западных областях до 9° тепла, на Левобережье местами 0-3° мороза; днем 4-9° тепла, в западных и юго-западных областях 9-14°. В Киеве 6 ноября без существенных осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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