Украину раскалит до +35, часть регионов накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве сегодня будет сухой, солнечной и умеренно жаркой / УНИАН

Погода в Украине в среду, 11 августа, будет солнечной и теплой. Западные, восточные и часть южных регионов накроют грозы.

Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов тепла. На Западе температура воздуха опустится до +24 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине, Ивано-Франковщине и Ровненщине. В других западных регионах воздух прогреется до +28...+29 градусов.

В северных областях погода будет разной. В частности, на Черниговщине – солнечно и до +28 градусов. В Сумской области синоптик прогнозирует дождь.

В восточных областях, а также на Днепропетровщине и в Запорожской области также пройдут осадки. Теплее всего будет на Луганщине –столбики термометров покажут +33 градуса

В Одесской и Николаевских областях – около +31 градуса, на Херсонщине и в оккупированном Крыму пройдут грозы.

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Погода в Киеве

В среду, 11 августа, в столице Украины будет сухо, солнечно и умеренно жарко. Днем температура воздуха будет колебаться там в пределах +28...+30 градусов.

Погода в Украине 11 августа 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа

Ужгород – + 27...+29

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – + 26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – + 24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – + 26...+28

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – + 26...+28

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 29...+31

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 29...+31

Киев – + 27...+29

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.