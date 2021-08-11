Украину раскалит до +35, часть регионов накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

В среду, 11 августа, в большинстве областей будет сухая и комфортная погода, но на Западе, Востоке и в части южных регионов пройдут дожди.
Погода в Украине в среду, 11 августа, будет солнечной и теплой. Западные, восточные и часть южных регионов накроют грозы.
Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов тепла. На Западе температура воздуха опустится до +24 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине, Ивано-Франковщине и Ровненщине. В других западных регионах воздух прогреется до +28...+29 градусов.
В северных областях погода будет разной. В частности, на Черниговщине – солнечно и до +28 градусов. В Сумской области синоптик прогнозирует дождь.
В восточных областях, а также на Днепропетровщине и в Запорожской области также пройдут осадки. Теплее всего будет на Луганщине –столбики термометров покажут +33 градуса
В Одесской и Николаевских областях – около +31 градуса, на Херсонщине и в оккупированном Крыму пройдут грозы.
Погода в Киеве
В среду, 11 августа, в столице Украины будет сухо, солнечно и умеренно жарко. Днем температура воздуха будет колебаться там в пределах +28...+30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа
- Ужгород – + 27...+29
- Львов – + 24...+26
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – + 25...+27
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – + 26...+28
- Луцк – +26...+28
- Ровно – + 24...+26
- Житомир – +26...+28
- Винница – + 26...+28
- Одесса – + 29...+31
- Николаев – + 29...+31
- Херсон – + 28...+30
- Симферополь – + 27...+29
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – + 26...+28
- Чернигов – + 26...+28
- Сумы – + 27...+29
- Полтава – + 26...+28
- Днепр – + 27...+29
- Запорожье – + 29...+31
- Донецк – + 30...+32
- Луганск – + 31...+33
- Харьков – + 29...+31
- Киев – + 27...+29
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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.