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Украину раскалит до +35, часть регионов накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

11 августа 2021, 06:51

В среду, 11 августа, в большинстве областей будет сухая и комфортная погода, но на Западе, Востоке и в части южных регионов пройдут дожди.

Погода, кот
Погода в Киеве сегодня будет сухой, солнечной и умеренно жаркой / УНИАН

Погода в Украине в среду, 11 августа, будет солнечной и теплой. Западные, восточные и часть южных регионов накроют грозы.

Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов тепла. На Западе температура воздуха опустится до +24 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине, Ивано-Франковщине и Ровненщине. В других западных регионах воздух прогреется до +28...+29 градусов.

В северных областях погода будет разной. В частности, на Черниговщине – солнечно и до +28 градусов. В Сумской области синоптик прогнозирует дождь.

В восточных областях, а также на Днепропетровщине и в Запорожской области также пройдут осадки. Теплее всего будет на Луганщине –столбики термометров покажут +33 градуса

В Одесской и Николаевских областях – около +31 градуса, на Херсонщине и в оккупированном Крыму пройдут грозы.

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Погода в Киеве

В среду, 11 августа, в столице Украины будет сухо, солнечно и умеренно жарко. Днем температура воздуха будет колебаться там в пределах +28...+30 градусов.

Погода в Украине 11 августа 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа

  • Ужгород – + 27...+29
  • Львов – + 24...+26
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – + 25...+27
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – + 26...+28
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – + 24...+26
  • Житомир – +26...+28
  • Винница – + 26...+28
  • Одесса – + 29...+31
  • Николаев – + 29...+31
  • Херсон – + 28...+30
  • Симферополь – + 27...+29
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – + 26...+28
  • Чернигов – + 26...+28
  • Сумы – + 27...+29
  • Полтава – + 26...+28
  • Днепр – + 27...+29
  • Запорожье – + 29...+31
  • Донецк – + 30...+32
  • Луганск – + 31...+33
  • Харьков – + 29...+31
  • Киев – + 27...+29

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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