Украину резко охладит до +7º: украинцы узнали сроки "ледяного прогноза"

Понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.
В ближайшее время в Украине стоит ожидать снижения температурных показателей. Жаркая погода немного отступит.
Обратим внимание, что о существенном понижении температурного фона говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.
При этом понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время. Согласно показателей радара погоды, в Украине температура воздуха может опуститься ниже 10 градусов тепла.
Когда ждать резкого похолодания
При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине июля.
В то же время наиболее сильное похолодание стоит ожидать в Карпатском регионе.
Температура воздуха 11 и 12 июля июня ночью может опуститься до 7 градусов тепла.
Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.
Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.
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