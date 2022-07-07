Украину резко охладит до +7º: украинцы узнали сроки "ледяного прогноза"

/ 1zoom.ru

В ближайшее время в Украине стоит ожидать снижения температурных показателей. Жаркая погода немного отступит.

Обратим внимание, что о существенном понижении температурного фона говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

При этом понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время. Согласно показателей радара погоды, в Украине температура воздуха может опуститься ниже 10 градусов тепла.

Когда ждать резкого похолодания

При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине июля.

В то же время наиболее сильное похолодание стоит ожидать в Карпатском регионе.

Температура воздуха 11 и 12 июля июня ночью может опуститься до 7 градусов тепла.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

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