Украину заморозит до - 25º: синоптик рассказал, где врежет дикий дубак

Зима в Украине не будет слишком холодной, однако вероятны периоды сильных морозов.
Погода предстоящей зимой в Украине не будет слишком холодной, однако вероятны периоды сильных морозов, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Холодные периоды будут короткими. Об этом он рассказал в интервью Каналу 24.
Синоптик прогнозирует, что на северо-востоке температура воздуха может опуститься до -20 градусов, а на Востоке – до -25 градусов.
"В целом температурный режим зимой будет выше нормы. Не намного, но все равно выше. Это дает надежду, что долгих похолоданий не будет", – добавил Кульбида.
Читайте такжеБабье лето возвращается: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали даты
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться
- Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса
- В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога