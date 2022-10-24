Украину заморозит до - 25º: синоптик рассказал, где врежет дикий дубак

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Погода предстоящей зимой в Украине не будет слишком холодной, однако вероятны периоды сильных морозов, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Холодные периоды будут короткими. Об этом он рассказал в интервью Каналу 24.

Синоптик прогнозирует, что на северо-востоке температура воздуха может опуститься до -20 градусов, а на Востоке – до -25 градусов.

"В целом температурный режим зимой будет выше нормы. Не намного, но все равно выше. Это дает надежду, что долгих похолоданий не будет", – добавил Кульбида.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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