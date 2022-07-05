Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолодания

Погода в Украине / goodfon.ru

​Погода в Украине в ближайшее время будет с осадками и похолоданием. Как прогнозируют синоптики, все регионы Украины накроет непогода.

Так, в среду, 6 июля, на запад страны вместе с грозовыми дождями придет понижение температур - днем термометры покажут +20... +27 градусов. Примечательно, что несмотря на грозы, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях воздух все же прогреется до +31... +33, как и в восточных и северо-восточных регионах, где ожидается сухая погода. В Центре и на Юге солнце будет жарить как в Африке - ртутные столбики поднимутся до +33... +36 градусов.

В четверг, 7 июля, грозы переместятся с Запада в Центр, захватив Юг и Север. Ртутные столбики начнут сползать вниз. Жарче всего будет в восточных, северо-восточных регионах, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях - там ожидается +31... +33 градуса.

В пятницу, 8 июля, большую часть страны снова зальет грозовыми дождями и возможет град. При этом температуры будут преимущественно комфортными. И лишь в южной и восточной частях жара никак не хочет отступать +31... +34.

В субботу, 9 июля, осадки ожидаются по всей территории страны, вместе с тем термометры в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях покажут до +32 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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