Украину ждет лютый январь: синоптики назвали даты самых холодных дней

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине зимой будет очень разной. По прогнозу синоптиком, температура в декабре немногим будет отличаться от нынешней.

Столбик термометра будет колебаться между пометками -3 и +2. Снежных заносов не прогнозируется - ожидается лишь небольшой мокрый снег, а также небольшой дождь.

По данным сайта Wisemeteo, самые сильные морозы ожидаются с 5 по 12 декабря, но это будет -5 по ночам. В новогоднюю ночь будет мокрый снег.

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Как отмечают синоптики, с 15 января начнется похолодание, особенно, по ночам.

"Начнется сильное похолодание, особенно по ночам. Возможны и оттепели, но сейчас я не могу это обещать. По тому, что я сейчас вижу, испытания холодами для украинцев продлятся месяц. После 15 февраля пойдет потепление", - сообщила синоптик Вазира Мартазинова, сообщает КП в Украине.

Крепкий ночной минус от 7 до 14 градусов мороза можно ждать с 8 января и оттепель с 17 до 21 января.

Далее прогнозируются небольшие морозы (но ночам до -5 градусов) и теплый февраль с минимальной температурой от -1 до -3 градусов.

Синоптик предполагает, что в 2023 году может быть стремительная весна, но это не значит, что уже в марте наступят совсем теплые дни.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 декабря будет очень противной. Местами столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза, а первые дни зимы принесут снег и ледяной дождь. Об этом свидетельствуют данные прогноза метеосайта Ventusky.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин отмечал, что погода в Украине будет морозной до середины декабря. После 12 декабря в Украину вернется комфортная и не очень зимняя погода.

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