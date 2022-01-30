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В феврале нагрянет весна: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимы

30 января 2022, 05:03
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Во второй декаде февраля ожидается в основном плюсовая температура, прогнозирует Владимир Деркач.

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/ 1zoom.ru

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует своевременный приход весны в Украине, но уточняет: рассчитывать на теплый март, все же, не стоит.

В регионах с большим снежным покровом потепление может сопровождаться паводками, сказал он Realist.online.

"Репетицию весны мы ощутим уже в феврале. Во второй декаде можно ожидать в основном плюсовую температуру днем. Морозными будут лишь несколько дней. По ночам столбик термометра также редко будет опускаться ниже нуля. В третьей декаде февраля возможны паводки", - прогнозирует он.

По словам Деркача, календарная весна сначала будет холодной, но уже с конца первой декады марта в Украину понемногу начнет приходить тепло.

В свою очередь синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха уверяет: конец зимы не удивит нас ни экстремальными морозами, ни мощными снегопадами. Февраль, как и полагается зимнему месяцу, будет умеренно холодным, а количество осадков не выйдет за пределы нормы.

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"Среднемесячная температура в феврале ожидается от 0° до 4° градусов мороза. На Закарпатье, на юге Одесского региона и в Крыму - до 1° градуса тепла. Среднемесячное количество осадков – 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма – 52-75 мм, что для этих областей является показателем ниже нормы", - добавила Птуха.

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