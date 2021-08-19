В Украине объявлено штормовое предупреждение: где и когда пройдет стихия

Ураган постигнет страну 20 августа / pixabay

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине объявили штормовое предупреждение. На территории страны ожидаются грозы, шквалы и град.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - указано в сообщении.

В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Также по данным метеорологов, в четверг, 19 августа, в Украине разбушуется атмосферный фронт циклона Luciano. Это будет его последний день в стране. Наиболее циклон ощутят в юго-восточной части страны. Там погода будет сопровождаться активной грозовой деятельностью.

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"В юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков", - отметили метеорологи.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

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