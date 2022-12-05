В Украине резко потеплеет: надвигается циклон со снегопадами и дождями

Уже через несколько дней украинцев ждет потепление. Погода резко изменится и придут плюсовые температуры.

Погода в Украине резко изменится, придет потепление/ ua.depositphotos.com УНИАН

Погода в Украине резко изменится уже в ближайшие дни. Со среды, 7 декабря, по всей территории нашего государства будут наблюдаться плюсовые температуры.

Они принесут с собой снегопады и дожди. О таком изменении погодных условий предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

"С 7 декабря в Украину начнет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они также принесут с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов", – отмечает синоптик.

Ранее синоптики предупреждали, что с 5 декабря погода в Украине будет морозной и снежной. В Карпатах стоит ожидать дождь с мокрым снегом, местами ожидается до -13 градусов. Ветер будет восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/сек.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, погода в Украине на этой неделе будет морозной и сухой, затем придут осадки, а температура поднимется до аномально высоких отметок. Повышение температуры будет обусловлено влиянием антициклона с востока.

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