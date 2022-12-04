В Украине врежет сильнейший мороз: синоптики рассказали, когда ударит -13

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине уже с наступлением новой недели покажет настоящую зиму. 5 декабря будет морозным и снежным.

Как обещают синоптики, в Карпатах стоит ожидать дождь с мокрым снегом, местами ожидается до -13 градусов.

Кроме того, в северных областях и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях и на крайнем юге страны ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем от -1 до +4 (на Закарпатье днем +2 +7 тепла).

На остальной территории ночью прогнозируют -10 -5 градусов мороза (в восточных и северо-восточных областях до -13), днем -6 -1.

В Киеве 5 декабря будет без осадков, а на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8 -6 градусов мороза, а днем -4 -2.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 декабря будет очень противной. Местами столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза, а первые дни зимы принесут снег и ледяной дождь. Об этом свидетельствуют данные прогноза метеосайта Ventusky.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин отмечал, что погода в Украине будет морозной до середины декабря. После 12 декабря в Украину вернется комфортная и не очень зимняя погода.

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