В Украине ударят морозы: синоптик назвал сроки и самые низкие температуры

Стоит готовить теплые варежки и шапки, ведь погода в Украине от 1 декабря становится действительно зимней. Начало зимы совпало с похолоданием.
Погода в Украине в первый день зимы, 1 декабря, отмечается усилением морозов. Такие низкие температуры продержатся не меньше, чем неделю
В целом морозная погода может держаться до 10 дней. Об этом рассказал руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телемарафона.
"Мы видим, что в первый день зимы начало действительно зимнее. И такая морозная погода, кроме юга нашей страны, продержится как минимум неделю, до 10 дней", – сообщил Билык.
По словам синоптика, морозы будут не очень сильными, ночью температура будет опускаться максимум до -10 градусов.
"Морозы не очень сильные, в пределах 5-10 градусов ночью, днем в пределах 1-5 градусов. В дальнейшем погодные погоды будут меняться", – рассказал он.
Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 декабря будет очень противной. Местами столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза, а первые дни зимы принесут снег и ледяной дождь. Об этом свидетельствуют данные прогноза метеосайта Ventusky.
В то же время народный синоптик Станислав Щедрин отмечал, что погода в Украине будет морозной до середины декабря. После 12 декабря в Украину вернется комфортная и не очень зимняя погода.
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