В Украину ворвутся мощные дожди и похолодание: названа дата

В Украине резко изменится погода / ua.depositphotos.com

Погода в Украине вскоре изменится - в страну вернутся мощные дожди с грозами и шквалами и в стране завершится "бабье лето", сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.

Вместе с атмосферным фронтом придет и похолодание - температура снизится на несколько градусов.

По данным Наталки Диденко, 10 августа бабье лето будет в самом разгаре. Температура +20+26 по стране, осадки не предвидятся.

В Киеве +22+25, ясно, солнечно, без дождей.

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Судя по картам синоптиков, с 10 по 12 сентября в Украине будет тепло и солнечно, температура +23+27 градусов. 12-го числа "первая ласточка" грозы прорвется с Крыма.

13 августа дожди на части юга и в западных областях. Температура будет все еще высокой, +21+27 градусов.

Во вторник, 14 августа осадки накроют всю страну, ветер усилится до порывистого, 7-12 метров в секунду.

Напомним, ранее говорилось - бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября. Об этом говорила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.