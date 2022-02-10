В Украину зайдет мощный антициклон: ночью - морозы, днем - тепло и солнечно

Синоптик уточнила прогноз погоды до конца недели / Фото pixabay.com

Погода в Украине в конце недели существенно улучшится. В страну придет антициклон, который принесет потепление, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в четверг, 10 февраля, в северных и восточных областях ожидается мокрый снег. На остальной территории страны - без существенных осадков, передает Obozrevatel.

В пятницу, 11 февраля, с запада в Украину зайдет мощный антициклон, который принесет потепление.

"Есть тенденция к тому, что в конце недели, начиная с пятницы, осадков будет становиться меньше, и на нашу территорию распространится поле высокого давления", – сказала синоптик.

Реклама

Погода в Украине на выходных 12-13 февраля будет сухой и с солнечными прояснениями.

При этом из-за прихода антициклона ночные температуры воздуха несколько снизятся, ожидается небольшой "минус". Дневные температуры будут стабильно плюсовыми за счет солнца.

Синоптик предупредила, что на выходных усилится ветер, но в пределах нормы, не более первого уровня.

Птуха добавила, что несмотря на оттепель и дождь, о настоящем приходе весны говорить еще рано. Как февраль, так и март могут удивить погодными сюрпризами.

Читайте такжеМарт может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022

Как сообщал Главред, весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.

Также синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.

Другие новости по теме: