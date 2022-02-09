Весеннее тепло и +11: в Украину идет резкое потепление и новый погодный сюрприз

В восточных областях ночью будет без существенных осадков, однако днем прогнозируется мокрый снег с дождем.
Погода в Украине в ближайшие дни будет весенняя. По прогнозу синоптиков, стоит ожидать потепления по всей территории страны.
Ночью в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, при этом днем без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 +4 градусов, а днем прогнозируется +6 +11 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.
На севере ночью прогнозируется мокрый снег с дождем, а днем уже будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 +3 градусов, а днем +5 +8 градусов.
В восточных областях ночью будет без существенных осадков, однако днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +1, а днем +3 +5.
На юге страны также будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 -2, а днем +6 +11.
В центральных регионах ожидается без существенных осадков. Температура воздуха составит -1 +3 градусов, а днем +6 +8.
Погода в Киеве
В четверг в столице ночью прогнозируется мокрый снег с дождем, а днем без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах +1 +3 градусов, а днем +6 +8.
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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.
Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.
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