Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраля

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 11 февраля ожидается аномально теплая почти на всей территории.

По данным сервиса Ventusky, 11 февраля температура воздуха прогреется до +11 градусов на южных и части центральных регионов, прикарпатских районах Львовской и Ивано-Франковской областей, а также в Крыму.

Более холодная погода ожидается в западных, северных, восточных и центральных регионах. Там будет преобладать температурный режим в пределах +2…+6 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах - максимум до +3 градусов.

По словам синоптиков, в феврале еще такого теплого дня в 2022 году не было, после этого на выходных температура немного опустится, но днем прогнозируется стабильный плюс.

Антициклон идет в Украину

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, выходные ожидаются по-весеннему теплыми, станет больше солнечных прояснений, отметила синоптик.

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Антициклон несколько снизит ночные температуры – до небольшого минуса. Днем ожидается стабильный плюс - благодаря солнцу.

В выходные может усилиться ветер, однако не будет превышать норму - первый уровень опасности.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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