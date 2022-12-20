Ворвется "весна" с + 17º: украинцы узнали прогноз неожиданной аномалии под Новый год

Погода в Украине в преддверии новогодних праздников удивит неожиданными "качелями". Температура может резко колебаться.
Такие данные обнародованы на портале погодного радара Ventusky.
При этом температура воздуха в Украине может резко повысится и перевалить за отметку в + 15º.
Отметим, что аномальные температурные показатели ожидаются в дневное время в самом конце декабря.
Когда и где ждать "весны" в декабре
Обратим внимание на то, что наиболее сильного потепления стоит ждать на юге Одесской области.
30 декабря температура воздуха, по прогнозу, может подняться до +17º.
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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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