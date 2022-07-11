Врежет +39º: украинцы узнали, когда ждать нового пекла

В Украине в ближайшее время прогнозируется резкое увеличение температуры воздуха. На смену свежей погоде придет новая порция горячего воздуха.

Отметим, что о существенном повышении температурных показателей говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Вместе с резким повышением температуры, согласно показателей радара погоды, в Украине стоит ожидать резкого взлета "плюсов".

Когда готовиться к резкому повышению температуры

Обратим внимание, что вторжение горячего воздуха в Украину стоит ожидать еще до конца июля.

В то же время наиболее сильной жары стоит ожидать в Карпатском регионе и в центральной Украине.

/ ventusky.com

Температура воздуха 21 и 22 июля июня ночью может подняться до +39 градусов.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

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