Врежет +39º: украинцы узнали, когда ждать нового пекла

Резкое вторжение горячего воздуха в Украину стоит ожидать еще до конца июля.
В Украине в ближайшее время прогнозируется резкое увеличение температуры воздуха. На смену свежей погоде придет новая порция горячего воздуха.
Отметим, что о существенном повышении температурных показателей говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.
Вместе с резким повышением температуры, согласно показателей радара погоды, в Украине стоит ожидать резкого взлета "плюсов".
Когда готовиться к резкому повышению температуры
Обратим внимание, что вторжение горячего воздуха в Украину стоит ожидать еще до конца июля.
В то же время наиболее сильной жары стоит ожидать в Карпатском регионе и в центральной Украине.
Температура воздуха 21 и 22 июля июня ночью может подняться до +39 градусов.
Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.
Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.
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