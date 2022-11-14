Врежет дубак до - 12°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали даты

Заметное снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.
Погода в Украине окончательно переходит на зимние рельсы. В этой связи существенно снижается температура воздуха.
Уже в ноябре ожидается поступление новой порции холодного воздуха. Об этом свидетельствует прогноз погодного радара Ventusky.
При этом заметное снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.
Обратим внимание, что температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.
Когда ударит мороз
Подчеркнем, что в Украине вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в 20-х числах ноября.
Вместе с тем наиболее сильное похолодание стоит ожидать в северо-восточных и центральных областях.
Добавим, что температура воздуха в ночь на 21 ноября может опуститься до - 12 градусов.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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