Врежет лютый мороз до - 15°: украинцы узнали сроки ледяного прогноза

Ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

/ dpchas.com.ua

В Украине погода готовит новый ледяной сюрприз. Ожидается существенное снижение температуры воздуха.

В середине декабря прогнозируется поступление новой порции холодного воздуха. Об этом свидетельствует прогноз погодного радара Ventusky.

Отметим, что ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Обратим внимание, что температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза.

Когда ждать сильных морозов

Уточним, что в Украине вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется во второй декаде декабря.

При этом наиболее сильное похолодание стоит ожидать в западных областях Украины.

Добавим, что температура воздуха в ночь на 16 декабря может опуститься до - 15 градусов.

/ Ventusky

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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