Врежет лютый мороз до - 15°: украинцы узнали сроки ледяного прогноза

В Украине погода готовит новый ледяной сюрприз. Ожидается существенное снижение температуры воздуха.
В середине декабря прогнозируется поступление новой порции холодного воздуха. Об этом свидетельствует прогноз погодного радара Ventusky.
Отметим, что ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.
Обратим внимание, что температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза.
Когда ждать сильных морозов
Уточним, что в Украине вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется во второй декаде декабря.
При этом наиболее сильное похолодание стоит ожидать в западных областях Украины.
Добавим, что температура воздуха в ночь на 16 декабря может опуститься до - 15 градусов.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться
- Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса
- В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога