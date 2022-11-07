Врежет мороз до - 15° и завалит снегом: украинцы узнали сроки атаки холода

Ожидается много снега уже в декабре, который с начала месяца прогнозируется на западе Украины.
Зима уже всерьез заявила свои права – погода в Украине все больше становится холодной, теплые дни уже редкость.
По прогнозу, декабрь почти весь будет с минусом и днем, и ночью. Соответствующий прогноз опубликовал портал Gismeteo.
В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 15° даже в Киеве.
При этом ожидается много снега уже в декабре, который с начала месяца прогнозируется на западе Украины, а со второй недели уже на остальной территории страны.
Обратим внимание, что морозы также ударят сразу в начале зимы, поэтому стоит быть осторожными и не пренебрегать предупреждениям синоптиков.
Пик морозов придется на первую декаду декабря, говорится в опубликованном прогнозе.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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