Врежет мороз до - 4°: украинцы узнали 'ледяной' прогноз с аномалией

Осадков не предвидится на всей территории Украины. Ветер прогнозируется не сильный.
Погода в Украине в ближайший вторник, 1 ноября порадует погожим днем. Синоптики дают прогноз сухой и местами солнечной погоды.
По данным meteoprog.ua, осадков не предвидится на всей территории Украины. Ветер прогнозируется не сильный.
Отмечается, что ночью в Украине во вторник, 1 ноября, возможны заморозки.
В Украине температура ночью прогнозируется от – 1 до + 5 градусов (возможны заморозки до - 4 °С).
Днем температура воздуха составит + 6 + 15 градусов. На Закарпатье не исключена температура до + 18 градусов.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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