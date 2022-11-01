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Врежет мороз до - 4°: украинцы узнали "ледяной" прогноз с аномалией

1 ноября 2022, 01:30

Осадков не предвидится на всей территории Украины. Ветер прогнозируется не сильный.

природа_погода_иней_заморозки
/ 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайший вторник, 1 ноября порадует погожим днем. Синоптики дают прогноз сухой и местами солнечной погоды.

По данным meteoprog.ua, осадков не предвидится на всей территории Украины. Ветер прогнозируется не сильный.

Отмечается, что ночью в Украине во вторник, 1 ноября, возможны заморозки.

В Украине температура ночью прогнозируется от – 1 до + 5 градусов (возможны заморозки до - 4 °С).

Днем температура воздуха составит + 6 + 15 градусов. На Закарпатье не исключена температура до + 18 градусов.

Врежет мороз до - 4°: украинцы узнали 'ледяной' прогноз с аномалией
/ meteoprog.ua

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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