Врежет мороз до - 4°: украинцы узнали 'ледяной' прогноз с аномалией

/ 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайший вторник, 1 ноября порадует погожим днем. Синоптики дают прогноз сухой и местами солнечной погоды.

По данным meteoprog.ua, осадков не предвидится на всей территории Украины. Ветер прогнозируется не сильный.

Отмечается, что ночью в Украине во вторник, 1 ноября, возможны заморозки.

В Украине температура ночью прогнозируется от – 1 до + 5 градусов (возможны заморозки до - 4 °С).

Днем температура воздуха составит + 6 + 15 градусов. На Закарпатье не исключена температура до + 18 градусов.

/ meteoprog.ua

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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