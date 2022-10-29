Врежет неожиданная аномалия: украинцам назвали даты резкого скачка температуры

/ pixabay.com

Погода в Украине в третьей декаде октября будет характеризоваться установлением тепла и влажным периодом, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Благодаря устойчивой зональной циркуляции, в нашу страну поступают всё новые и новые порции тёплого влажного воздуха атлантического происхождения, пишет он в прогнозе.

Синоптик уточнил, что температурный фон в последние числа октября окажется на 4 – 6 °С выше климатической нормы.

При этом наиболее высокие показатели традиционно ожидаются в южной и западной частях страны. В то же время в субботу и воскресенье вероятны небольшие кратковременные дожди в большинстве областей Украины.

На выходных в Украине температура ночью от +3 до +13 градусов. В то же время температура воздуха днём +10…+18 °С. На западе и на юге Украине не исключено до +21 °С, добавил Кибальчич.

Читайте также"Потоп" с аномалией: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом и назвали даты

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте еще: