Врежет пекло после "потопа": украинцам дали неожиданный прогноз погоды

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Несмотря на то, что атмосферное давление постепенно растет, число осадков в Украине не уменьшается, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пояснил он в своем Facebook, в формирование погоды активно вмешиваются атмосферные фронты.

"А где фронты, там грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра", - пишет он и предупреждает, что такая погода ожидается в ближайшие двое суток.

Синоптик уточнил, что в пятницу прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами сильные порывы. Температура ночью 10-15º, днем 20-25º. Такая же погода прогнозируется и в субботу. Температура ночью 11-16º, днем 22-27º.

"В последнее воскресенье своего правления июнь восстановит статус-кво по-настоящему летней солнечной и сухой погоды с температурой ночью 13-18º, днем 25-30º", - добавил Постригань.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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