Врежит дикий холод: синоптик предупредил украинцев о морозах до - 20º

Станислав Щедрин рассказал, когда в Украине ждать периодов стремительного похолодания.

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Нынешняя зима прогнозируется более мягкая, чем в 2021-22 годах, при этом не исключаются обильные дожди.

"Нынешняя зима прогнозируется без сильных морозов. Эта зима будет больше похожа на осень, чем на зиму", - рассказал Апострофу народный синоптик Станислав Щедрин.

При этом он не исключил, что все же будут периоды, когда температура сильно снизится.

Когда ждать резкого похолодания

"Конечно, будут и периоды стремительного похолодания. Так, в конце января и начале февраля традиционно будут заходить ледяные воздушные массы. Поэтому будет стремительное падение температуры, местами даже до -15, местами до -20", - прогнозирует синоптик.

Щедрин при этом добавил, что такие периоды понижения температуры будут непродолжительными и могут держаться максимально около недели.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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