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Врежут 20-градусные морозы, завалит снегом: украинцам дали ледяной прогноз

3 января 2023, 02:30
В северо-восточных областях Украины температура воздуха существенно упадет.
температура, градусник
/ meteovesti.ru

В Украине вскоре ожидается резкое похолодание. При этом прогнозируется приход серьезных морозов.

С 6 января в Украину придут 20-градусные морозы, снегопады и метели. Об этом народный синоптик Станислав Щедрин пишет в Facebook.

Он уточняет, что заметное похолодание начнется уже с 4-го января. При этом прогнозируются дожди с мокрым снегом. А уже на следующий день морозы скуют Украину.

Народный синоптик предупредил о том, что в северо-восточных областях 6 января температура воздуха существенно упадет ночью до -17...-20°С.

В то же время на западе Украины будет несколько "теплее": до -10...-13°С.

"На остальной территории температура будет колебаться в пределах -10...-16°С, также в период с 6 по 11 января по всей стране пройдут сильные снегопады и метели", — добавил Щедрин.

Врежут 20-градусные морозы, завалит снегом: украинцам дали ледяной прогноз
/ Скриншот

Ранее сообщалось, что погода в Украине вскоре снова готовит новый ледяной "подарок". Прогнозируется заметное понижение температуры воздуха.

Вскоре ожидается поступление новой порции замораживающей холодины.

Обратим внимание на то, что наиболее ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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