Врежут максимальные морозы: украинцев напугали резким похолоданием и назвали даты

В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет снижаться, предупредила Наталья Диденко.

/ meteovesti.ru

Погода в Украине в ближайшее время подготовит морозные сюрпризы. Ожидается резкое похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Перед выходными и Рождеством ожидается понижение температуры. "Завтра, послезавтра еще будут преимущественно градусы с плюсами, но уже будет ощутимо свежее. Пик холода придется на 7, 8, 9 и 10 января", — сказала она в эфире Radio NV.

Синоптик говорит, что с 6 января в дальнейшем температура воздуха в Украине начнет снижаться. А с 7 по 10 января в восточных, северных и центральных областях, прилегающих ближе к восточной части, ожидается -10−16 градусов.

При этом 6 и 7 января ожидается мокрый снег, а также поднятие температуры воздуха выше нуля.

"Но это ночная температура, я подчеркиваю. Также, я думаю, еще предрасполагающий фактор, что перед таким сильным похолоданием у нас появятся осадки. Пятого января это будет еще дождь, поскольку температура воздуха будет с плюсами", — добавила Диденко.

На 18 и 19 января метеоролог предусматривает постепенное потепление, однако в Украине все же будет мороз. Днем по всей Украине ожидают 0 или небольшой минус, а ночью от -2 до -6 мороза.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине вскоре снова готовит новый ледяной "подарок". Прогнозируется заметное понижение температуры воздуха.

Вскоре ожидается поступление новой порции замораживающей холодины.

Обратим внимание на то, что наиболее ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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