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Зальют мощные дожди с грозами: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали сроки

10 июня 2022, 18:28

Более свежая погода продержится недолго, дальше снова вернутся +30°, прогнозирует Наталья Диденко

погода_ливень_дождь_капли
/ Wallbox.ru

Жара, которая в последнее время царит в Украине, еще будет держаться и в эти выходные, 11-12 июня, а со следующей недели она несколько ослабнет.

Как рассказала в Facebook известный синоптик Наталья Диденко, более свежая погода продержится недолго, дальше снова вернутся +30°.

"В целом в Украине жара ослабнет со вторника, 14 июня", — написала она.

Прогноз от Укргидрометцентра

В свою очередь в Украинском гидрометцентре уточнили, что в Украине в ближайшие двое суток ожидается в основном сухая теплая погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В субботу, 11 июня, в западных, а днем и в Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 29-34°, в западных областях 23-28°. В Киеве без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

В воскресенье, 12 июня, в Карпатах, а днем также в северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 23-28°. На остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°. В Киеве ночью без осадков, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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прогноз погоды Наталья Диденко
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