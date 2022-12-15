Завалило снегом и заморозило до - 18º: украинцев предупредили об опасном циклоне с юга

Вскоре погоду будет влиять циклон из Атлантики, который обусловит оттепель и осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Погоду в Центральной Украине в последние дни обусловил активный циклон с юга. Он стал причиной снегопадов, налипания мокрого снега и дальнейшего снижения температуры до 6-11° мороза, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в отдельных районах на поверхности снега зарегистрировано -18°. Такую информацию синоптик обнародовал в Facebook.

"Такие погодные условия привели к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. По области выпало 7-13 мм осадков в виде снега, что соответствует 20-40% месячной нормы", — отметил он.

По его данным, в дальнейшем будет ощущаться влияние антициклона с запада, поэтому без существенных осадков будет наблюдаться погода с умеренными морозами ночью -4..-9°, а днем +2..-3°.

С 16 декабря погоду будет влиять циклон из Атлантики, который обусловит оттепель и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинов

Она прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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