Завалит снегом, врежет дубак: украинцы узнали сроки ледяного прогноза

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Погода в Украине в четверг, 20 октября, будет характеризоваться небольшим, в восточных областях умеренным дождем, ночью местами с мокрым снегом, лишь в западных и юго-западных областях днем без осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, на юге и востоке страны до 8°; днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 20 октября небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла.

Температурные качели

До конца октября в Украине будет царить теплая и сухая осенняя погода. Температура воздуха будет даже выше нормы, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Однако на несколько дней в Украину таки придет кратковременное похолодание. Такое прогноз он обнародовал в комментарии Каналу 24.

"Сейчас температура воздуха не характерна для этого периода. Она выше. Но это также не стабильный процесс. Будут кратковременные периоды похолоданий, после которых снова вернется теплый период", – отметил Кульбида.

Он добавил, что температура воздуха в Украине опустится 20 – 22 октября. После этого вернется тепло, которое будет аналогично нынешнему температурному режиму.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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