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Жара +40 градусов: синоптик назвала области, которые раскалит до максимума

9 августа 2022, 15:40

Половину Украины накроет невыносимая жара, зато часть областей будет заливать дождями.

погода, жара, засуха
Погода в Украине – синоптик назвала области, которые распалит до максимума/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Погода в Украине в среду, 10 августа, будет очень жаркой в восточных и южных областях. Также высокие температуры накроют Днепр и ряд районов Днепропетровской области.

На юге и востоке Украины будет держаться температура от +30 до +35 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории государства будет свежее – температура воздуха будет держаться на уровне от +20 до + 26 градусов. Немного выше температура будет в Полтавской области, а также в городе Кропивницкий – от +25 до +29 градусов.

Часть регионов накроют дожди, кое-где с грозами – осадков в среду следует ожидать в западных областях. Также дожди периодически возможны вдоль полосы Винниччина – Черкасщина – Черниговщина – Сумщина. Во всех остальных областях будет переменная облачность, но преимущественно сухая погода и без существенных осадков.

Ветер в Украине 10 августа будет северо-восточный, умеренный, в южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве 10 августа

В столице Украины погода в среду будет прохладной – температура воздуха будет колебаться от +22 до +23 градусов. Дождей скорее всего не будет. Ветер будет с севера, с северо-востока, умеренный.

Также Диденко отмечает, что конец недели будет жарче, на Маковея 14 августа температура будет теплой.

"Еще раз напоминаю. На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, порой возможно до +38 +40 градусов! То есть, длительный период наши восток и юг будут находиться в жаркой воздушной массе", – рассказала синоптик.

Погода в Украине 10 августа
Погода в Украине 10 августа / Telegram Диденко

О жаркой погоде раньше такой предупреждал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что ближе к выходным жаркая погода распространится на северные и западные регионы.

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