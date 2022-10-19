Ждать ли арктического Армагеддона: украинцы узнали аномальный прогноз до весны

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Ожидается, что январь будет самым холодным месяцем этой зимы, однако его средняя температура может на 2 градуса Цельсия превышать климатическую норму.

Об этом рассказала кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в прогнозе на zn.ua.

Она уточнила, что на фоне достаточно высокой температуры возможны затоки арктического воздуха, однако они, вероятно, будут кратковременными и неинтенсивными. Вероятность того, что на протяжении зимы возможны аномально высокие температуры, составляет 40–50% и более, в то время как вероятность аномально низких температур, когда минимальная температура воздуха будет опускаться ниже -10...-15 °С, — 10–30% и менее.

При этом осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Следовательно, устойчивый снежный покров этой зимой может образовываться не на всей территории страны, а его высота ожидается меньше климатической нормы, особенно в январе и феврале, пишет климатолог.

"Хочу вас успокоить: длительные периоды с сильными морозами маловероятны", - добавила Балабух.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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