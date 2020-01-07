Конкурент Tesla: компания Sony нежданно показала свой электрокар

Sony Vision-S / @Sony

Японская корпорация Sony провела презентацию собственного электромобиля Vision-S.

Показ новой разработки стал настоящим сюрпризом для участников международной технологической выставки Consumer Electronic Show, пишет ВВС.

"Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету", - говорится в сообщении.

Новое авто используется для демонстрации различных технологий Sony.

"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", - заявил главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, представляя электрокар.

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Новая разработка Sony оснащена системой идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров и функция управления жестами. Кроме того, с помощью датчиков система распознает определенные жесты и позволяет регулировать развлекательную систему автомобиля.

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